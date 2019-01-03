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В Магнитогорске подтвердили гибель второй пензячки

3 января в 17:53 670 просмотров
, среди них — две уроженки Пензенской области.

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В Магнитогорске завершилась поисково-спасательная операция на месте рухнувшего подъезда жилого дома. Погибшими найдены 39 человек, среди них — две уроженки Пензенской области.

О том, что в числе жертв — уроженка села София Пензенской области, стало известно еще днем. Сейчас, по данным ТРК «Южный Урал», опознано тело второй женщины — она родилась в Никольске в 1932 году.

Всего за время спасательной операции было найдено 45 человек, из них 39 — погибшими.

Напомним, трагедия произошла ранним утром 31 декабря. Рухнули перекрытия подъезда десятиэтажного дома. Обрушению подъезда предшествовал взрыв в одной из квартир. В СКР и ФСБ в качестве основной причины трагедии рассматривают взрыв газа, сообщает Regnum.

Фотография: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=VCQr0jKxJ2k&t=12s

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