5 книг с новогодним настроением. Подборка Алены Шарай
Экскурсия по загадочным местам Пензы. Карта
Ксения Козырь: Как не стать жертвой некомпетентного врача?
Новогоднее представление в драматическом театре в Пензе
Вам будет интересно
Наши новости
Регистратура детской областной больницы преобразилась. ФОТО
Губернатор поручил оснастить больницу № 6 кнопками вызова медсестер
Роспотребнадзор проверил сладкие подарки для пензенцев на качество
Пензенская область получит 156 млн руб на льготные лекарства
Пензенцам напоминают о графике работы поликлиник в праздники
Бековские школьники прислали губернатору восторженное письмо
Пензенцев приглашают порадовать животных новогодними подарками
В Пензенской области на юнармейское движение направят 7 млн руб
Более 17 тысяч юных пензенцев получат сладкие подарки
Мэр поручил решить три проблемы жителей ул. Межрайнной

В 2019—2020 годах горбольницу № 6 отремонтируют полностью

4 января в 11:47 254 просмотра

4 января губернатор Пензенской области Иван Белозерцев осмотрел горбольницу № 6.

Несколько месяцев назад глава региона уже посещал это медицинское учреждение и поставил задачи по его ремонту.

Сейчас, по словам главного врача Дмитрия Зиновьева, отремонтированы коммуникации, заменены окна, починена крыша. Сейчас готовится проектно-сметная документация на ремонт девятого этажа, там располагаются отделения терапии и гинекологии, и на второй, планируется разработка ПСД на реконструкцию приемного отделения.



«На ПСД по реконструкции выделены 6 млн рублей. Там планируется возвести двухэтажный корпус. Начнем мы реконструкцию в этом году, а капитальный ремонт девятого и второго этажей планируем в этом уже завершить», — сообщил он.

«То, что мы наметили, должны выполнить и даже работать с опережением. Искать средства», — отметил губернатор.

Сейчас в больнице остаются неотремонтироваными еще семь отделений. По словам министра здравоохранения Владимира Стрючкова, их тоже в ближайшее время приведут в порядок.

«В течение 2019−2020 больница будет отремонтирована целиком и полностью», — заверил он.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...