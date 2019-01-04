В 2019—2020 годах горбольницу № 6 отремонтируют полностью

Несколько месяцев назад глава региона уже посещал это медицинское учреждение и поставил задачи по его ремонту.



Сейчас, по словам главного врача Дмитрия Зиновьева, отремонтированы коммуникации, заменены окна, починена крыша. Сейчас готовится проектно-сметная документация на ремонт девятого этажа, там располагаются отделения терапии и гинекологии, и на второй, планируется разработка ПСД на реконструкцию приемного отделения.





«На ПСД по реконструкции выделены 6 млн рублей. Там планируется возвести двухэтажный корпус. Начнем мы реконструкцию в этом году, а капитальный ремонт девятого и второго этажей планируем в этом уже завершить», — сообщил он.



«То, что мы наметили, должны выполнить и даже работать с опережением. Искать средства», — отметил губернатор.



Сейчас в больнице остаются неотремонтироваными еще семь отделений. По словам министра здравоохранения Владимира Стрючкова, их тоже в ближайшее время приведут в порядок.



«В течение 2019−2020 больница будет отремонтирована целиком и полностью», — заверил он.