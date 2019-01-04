Губернатор поручил оснастить больницу № 6 кнопками вызова медсестер

Так, никто из тех, с кем побеседовал глава региона, не высказывал претензий к медперсоналу, однако нарекания вызвал один из организационных моментов.



«У нас в палате несколько неходячих человек, а позвать медсестру сложно — хоть бутылкой по стене стучи. Можно ли кнопки вызова поставить?» — сказал мужчина.



Губернатор ответил, что это не только можно, а нужно сделать.



Ивану Белозерцеву сообщили, что раньше кнопки были, но после ремонта их еще не установили, хотя проектом они предусмотрены.





«Кнопки вызова в обязательном порядке надо планировать, здесь несложно провести все эти коммуникации. На это надо обратить самое пристальное внимание», — обратился он к главврачу.



Среди положительных моментов глава региона отметил отсутствие жалоб на питание и лекарства.



«В прошлом году по Пензенской области практически не было претензий по лекарственным препаратам. Жалоб стало меньше на 80−90%, но они есть. В этом году мы плюсом заложили миллиард на здравоохранение», — сказал глава региона.