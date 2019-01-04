Делегации четырех провинций Китая приедут в Пензенскую область

В 2019 году в Пензенскую область планируют приехать делегации четырех провинций Китая — Цзянси, Аньхой, Сычуань и Хубэй.

Как сообщает пресс-центр облправительства, визит ожидается в рамках формата «Волга-Янцзы».

«У нас широкое поле для совместной деятельности, что подтверждает серия переговоров, проведенных нами в конце 2018 года в КНР. Кроме того, между Пензенской область и рядом китайских провинций подписаны и работают соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве, особенно динамично развиваются отношения с Шэньси и Хэйлунцзян», — отметил глава региона.

Также в 2019 году планируется визит «Харбинской электрической корпорации». Стороны намерены обсудить совместные инвестпроекты, предварительные договоренности о сотрудничестве достигнуты в декабре 2018 года.