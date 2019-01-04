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В Пензе будут судить членов наркобанды

4 января в 14:14 48 просмотров

Пензенские следователи передали в суд уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических веществ. По делу проходят восемь человек. Фигурантам — от 17 до 28 лет.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, не позднее 25 сентября 2017 года неизвестные создали организованную преступную группу для незаконного сбыта нракотиков. В состав банды вошел ульяновец, он привлек своего знакомого, а тот — своих приятелей. Пензенцы вступили в группировку в ходе переписки в интернете. В результате группа из восьми человек (жителей Ульяновской, Самарской и Пензенской областей) с сентября 2017 года по март 2018 года занималась незаконным сбытом наркотических средств.

Преступление раскрыли сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотических средств УМВД России по городу Пензе. В тайниках, на съемной квартире дельцов они нашли наркотики массой более 8 кг.

«Семеро участников организованной преступной группы были задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, на протяжении всего периода следствия по решению суда они находились под стражей. Одному из соучастников избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы», — отметили в пресс-службе СУ СКР.

Уголовное дело передали в суд.


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