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Россия запустит сверхтяжелый «Енисей» в 2028 году

4 января в 14:47 486 просмотров
, первый полет которой должен состояться в 2028 году, получила официальное название, сообщает ТАСС.

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Сверхтяжелая российская ракета-носитель, первый полет которой должен состояться в 2028 году, получила официальное название, сообщает ТАСС.

«Сегодня подписан детальный план-график создания к 2028 году ракеты-носителя сверхтяжелого класса (класс «Енисей»)", — написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в микроблоге в Twitter.

Ее основное назначение — обеспечение полетов в дальний космос, в частности, к Луне и Марсу. Инфраструктуру под ракету будут строить с 2026 года на космодроме Восточный. По расчетам Роскосмоса, создание сверхтяжелой ракеты и строительство под нее инфраструктуры обойдется в 1,5 трлн рублей.

Первый запуск состоится в 2028 году.


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