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В Пензе борются с последствиями мощного снегопада

4 января в 15:12 306 просмотров
, как идет очистка улиц.

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4 января на Пензу обрушился сильный снегопад. Глава администрации города Виктор Кувайцев проверил, как идет очистка улиц.

Как сообщает пресс-служба мэрии, утром на дорогах работали 88 машин, в том числе — самосвалы, которые вывозили снег с улиц Урицкого, Салтыкова-Щедрина, Гоголя, Тарханова, Набережной реки Мойки, стоянок на улицах Лермонтова и Плеханова, Измайловского путепровода.

«Сейчас следует сконцентрировать внимание на проблемных участках, обработать противогололедными материалами, чтобы обезопасить движение. Затем — очистить заездные карманы, промести тротуары», — отметил Виктор Кувайцев.

Не забудут и про дворы — контролировать это направление поручено вице-мэру Юрию Ильину.

5 января синоптики вновь прогнозируют снегопад, поэтому коммунальным службам рано расслабляться.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_derzhit_na_kontrole_organizatsiyu_uborki_i_vyvoza_snega_/

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