В Пензенской области пациентов стационаров привьют от пневмококка

В Пензенской области в 2019 году против пневмококка сделают прививки всем пациентам, находящимся в учреждениях социальной защиты стационарного типа. Об этом сообщает пресс-центр правительства региона.

На эти цели из федерального бюджета региону дополнительно выделили более 2 млн рублей.

Прививка от пневмококка для детей первого года жизни включена в Национальный календарь с 2014 года. Однако не менее важно проводить вакцинацию и пожилым — ее намерены включить в календарь с 2020 года.

«В группе риска находятся пожилые люди старше 65 лет и лица с неврологическими заболеваниями и сахарным диабетом, часто попадающие в больницу, с сердечной или дыхательной недостаточностью. Именно у них может развиться самая тяжелая форма пневмонии», — отметила начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека министерства здравоохранения Пензенской области Галина Рожкова.