В Пензенской области пациентов стационаров привьют от пневмококка

На эти цели из федерального бюджета региону дополнительно выделили более 2 млн рублей.
Прививка от пневмококка для детей первого года жизни включена в Национальный календарь с 2014 года. Однако не менее важно проводить вакцинацию и пожилым — ее намерены включить в календарь с 2020 года.
«В группе риска находятся пожилые люди старше 65 лет и лица с неврологическими заболеваниями и сахарным диабетом, часто попадающие в больницу, с сердечной или дыхательной недостаточностью. Именно у них может развиться самая тяжелая форма пневмонии», — отметила начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека министерства здравоохранения Пензенской области Галина Рожкова.