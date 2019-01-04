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Тысячи пензенцев отметили Новый год в Городе Спутнике (видео)

4 января в 15:45 240 просмотров
, 2019 год. Тысячи жителей Пензенской области встретили его на фонтанной площади Города Спутника. Здесь всегда царит атмосфера праздника, и в Новый год она ощущалась особенно сильно.

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Наступил новый, 2019 год. Тысячи жителей Пензенской области встретили его на фонтанной площади Города Спутника. Здесь всегда царит атмосфера праздника, и в Новый год она ощущалась особенно сильно.

«В Городе Спутнике всегда живет сказка и много волшебства!» — уверены снеговик Василий и снегурочка Мария.

Горели бенгальские огни. Люди искренне веселились, пели и танцевали, участвовали в конкурсах и водили хороводы. Со всех сторон слышался радостный смех, поздравления и пожелания счастья в наступившем году, и неважно: друг был рядом или незнакомый человек. А еще жители и гости признавались в любви к Городу Спутнику.

«Все самое новое здесь. Да и народ здесь молодой, современный. Хотите жить по-новому? Приезжайте в Город Спутник!» — заявила семья Хананиных.

«Спутниковчане, мы вас любим!» — признались гости праздника.

В завершение новогоднего торжества небо над Спутником озарил красочный салют, который стал ярким и запоминающимся началом 2019 года, символом новых надежд и свершений.

Фотография: фото предоставлено компанией Термодом

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