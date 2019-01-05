Скончался народный артист России Иван Бортник

«Ребята, ушел мой друг Иван Бортник», — написал актер.

Иван Бортник родился в Москве в 1939 году. Он учился в ГИТИСе и Театральном училище им. Щукина. Актерскую карьеру начинал в Московском драматическом театре им. Гоголя, однако большую часть жизни проработал в Театре на Таганке, в который перешел в 1967 году. Там он познакомился с Владимиром Высоцким, посвятившим ему песню «Письмо к другу».

Помимо этого Иван Бортник снимался в кино. Известность ему принесли фильмы «Место встречи изменить нельзя» (12+), «Иван да Марья» (6+), «Объяснение в любви» (12+), «Родня» (12+) и «Зеркало для героя» (16+).