5 книг с новогодним настроением. Подборка Алены Шарай
Экскурсия по загадочным местам Пензы. Карта
Ксения Козырь: Как не стать жертвой некомпетентного врача?
Новогоднее представление в драматическом театре в Пензе
Вам будет интересно
Наши новости
Россия запустит сверхтяжелый «Енисей» в 2028 году
Китайский спутник прислал первое фото обратной стороны Луны
Российская молодежка вышла в полуфинал ЧМ по хоккею
Число жертв трагедии в Магнитогорске выросло до 37
В России вступит в силу запрет на «сухой алкоголь»
Владимир Путин пожелал россиянам сплоченности и единения
В Магнитогорске от взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки
Предложения по ужесточению скоростного режима представят Минтранс и МВД
В России изъяли почти тонну поддельной черной икры
Найдена главная причина обжорства

Скончался народный артист России Иван Бортник

5 января в 09:41 206 просмотров
, сообщают РИА Новости со ссылкой на запись в Facebook актера Владислава Маленко.

" data-title="Скончался народный артист России Иван Бортник — Пенза-пресс, рунет за день">

Ночью 5 января возрасте 79 лет скончался народный артист России Иван Бортник, сообщают РИА Новости со ссылкой на запись в Facebook актера Владислава Маленко.

«Ребята, ушел мой друг Иван Бортник», — написал актер.

Иван Бортник родился в Москве в 1939 году. Он учился в ГИТИСе и Театральном училище им. Щукина. Актерскую карьеру начинал в Московском драматическом театре им. Гоголя, однако большую часть жизни проработал в Театре на Таганке, в который перешел в 1967 году. Там он познакомился с Владимиром Высоцким, посвятившим ему песню «Письмо к другу».

Помимо этого Иван Бортник снимался в кино. Известность ему принесли фильмы «Место встречи изменить нельзя» (12+), «Иван да Марья» (6+), «Объяснение в любви» (12+), «Родня» (12+) и «Зеркало для героя» (16+).

Фотография: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=2yzgQrgBGEM

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...