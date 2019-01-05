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«Проскочу, успею». На видео попало жесткое столкновение легковушек

5 января в 10:31 186 просмотров

В Пензе на перекрестке улиц Измайлова и Стрельбищенской произошла авария. Об этом в Сети сообщил очевидец.

Видеозапись с момента ДТП пользователь опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте». Автор пояснил, что инцидент произошел вечером 4 января.

На кадрах видно, как на светофоре загорается запрещающий сигнал, в этот момент на скорости «летит» легковушка и в нее врезается иномарка. В результате обе машины получили сильные механические повреждения.

Пользователи в комментариях предположили, что виной всему торопливость автолюбителей.

«Проскочу, успею… Для кого светофоры работают? Зачем рисковать жизнью и пытаться проехать на мигающий «желтый» или на запрещающий сигнал?» — написал подписчик Олег.

Официальной информации о случившемся нет.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penza_live

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