«Проскочу, успею». На видео попало жесткое столкновение легковушек

Видеозапись с момента ДТП пользователь опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте». Автор пояснил, что инцидент произошел вечером 4 января.
На кадрах видно, как на светофоре загорается запрещающий сигнал, в этот момент на скорости «летит» легковушка и в нее врезается иномарка. В результате обе машины получили сильные механические повреждения.
Пользователи в комментариях предположили, что виной всему торопливость автолюбителей.
«Проскочу, успею… Для кого светофоры работают? Зачем рисковать жизнью и пытаться проехать на мигающий «желтый» или на запрещающий сигнал?» — написал подписчик Олег.
Официальной информации о случившемся нет.