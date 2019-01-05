Пензу завалило снегом. Виктор Кувайцев расчищает завалы возле мэрии

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев раскритиковал работу по благоустройству и организовал 5 января субботник по очистке территории сквера возле мэрии от снега.

Мэр обратил внимание на состояние улиц в Заводском районе, в районах малоэтажной застройки. Так, в качестве примера привел подъем на улице Бекешской, на котором у автовладельцев периодически возникают трудности с проездом. Кроме того, Виктор Кувайцев поручил оперативно провести механизированную уборку тротуаров и заездных карманов, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Сейчас на дорогах города будет мало машин, у нас есть все возможность спокойно привести дороги в порядок», — отметил мэр.

Как сообщил директор МУП «Пензадормост» Юрий Парастаев, сегодня в день на уборку дорог вышло 83 единицы техники.

Глава администрации также поручил активно провести очистку территорий городских учреждений образования, культуры, спорта, взаимодействовать с торговыми объектами, УК и ТСЖ.

«Главы районных администраций и руководители коммунальных предприятий должны лично координировать работу до окончания снегопада и очистки территорий от его последствий, — подытожил Виктор Кувайцев.

После планерки градоначальник вместе с сотрудниками администрации отправился очищать от снежных завалов тротуары и сквер в центре города. Он также отметил, что мобилизованы все коммунальные службы и ведомства, они приведут в порядок подведомственные территории, а жители могут помочь с очисткой своих дворов и придомовых территорий.