Более 700 пензенцев поучаствовали в лыжном забеге

Основными участниками спортивной акции стали учащиеся общеобразовательных учреждений, военнослужащие Пензенского артиллерийского инженерного института, студенты средних и высших учебных заведений, представители трудовых коллективов предприятий, муниципальные служащие, а также все желающие. Всего 4 января на лыжи встали более 700 человек, сообщает пресс-служба горадминистрации. Дистанция составляла два и четыре километра.
Помимо забега состоялись традиционные городские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах «Рождественские старты», а также для самых юных участников мероприятия организовали детские веселые старты.