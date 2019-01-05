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Более 700 пензенцев поучаствовали в лыжном забеге

5 января в 12:18 250 просмотров
«Зимние забавы» (0+) состоялся массовый забег на лыжах.

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В Пензе на Олимпийской аллее в рамках акции «Зимние забавы» (0+) состоялся массовый забег на лыжах.

Основными участниками спортивной акции стали учащиеся общеобразовательных учреждений, военнослужащие Пензенского артиллерийского инженерного института, студенты средних и высших учебных заведений, представители трудовых коллективов предприятий, муниципальные служащие, а также все желающие. Всего 4 января на лыжи встали более 700 человек, сообщает пресс-служба горадминистрации. Дистанция составляла два и четыре километра.

Помимо забега состоялись традиционные городские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах «Рождественские старты», а также для самых юных участников мероприятия организовали детские веселые старты.

Фотография: скриншот - http://www.penza-gorod.ru/news/bolee_700_penzentsev_prinyali_uchastie_v_lyzhnom_zabeg/

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