Капралов проверил работу соцобъектов Кузнецкого района

Он посетил села Махалино, Никольское и Поселки. Сергей Капралов проверил организацию отдыха населения в новогодние праздники, а также деятельность учебных, социокультурных и медицинских учреждений, сообщает пресс-служба регионального министерства экономики. Также он оценил благоустройство населенных пунктов, в том числе — очистку межпоселковых дорог и внутридворовых территорий от снега и наледи.

В селе Поселки министр осмотрел пришкольную хоккейную коробку, посетил спортивный праздник для учащихся и родителей «Новогодняя эстафета», а также Дом культуры. Кроме того, Сергей Капралов ознакомился с работой по повышению противопожарной и антитеррористической безопасности мест проведения массовых мероприятий.

Заместитель главы администрации Кузнецкого района Светлана Голованцева рассказала, что специалисты проводят рейды по пресечению незаконного оборота алкоголя и проверяют работу общественного транспорта.