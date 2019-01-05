5 книг с новогодним настроением. Подборка Алены Шарай
Экскурсия по загадочным местам Пензы. Карта
Ксения Козырь: Как не стать жертвой некомпетентного врача?
Что ждет экономику в 2019 году? Экспертный прогноз
Вам будет интересно
Наши новости
Белозерцев раскритиковал работу по уборке снега
Снежный кошмар в городе. Пензенцы делятся фото дорог, попавших в «белый плен»
Пензенцев просят не оставлять машины на ночь на Привокзальной площади
Олег Синенков оценил праздничный досуг жителей Сосновоборского района
Пензенские больницы готовы к эпидемии ОРВИ и гриппа
Более 700 пензенцев поучаствовали в лыжном забеге
Пензу завалило снегом. Виктор Кувайцев расчищает завалы возле мэрии
В колышлейской больнице завершили ремонт терапевтического отделения
В Пензенской области пациентов стационаров привьют от пневмококка
Тысячи пензенцев отметили Новый год в Городе Спутнике

Капралов проверил работу соцобъектов Кузнецкого района

5 января в 11:36 306 просмотров

Министр экономики Пензенской области Сергей Капралов посетил с рабочим визитом Кузнецкий район.

Он посетил села Махалино, Никольское и Поселки. Сергей Капралов проверил организацию отдыха населения в новогодние праздники, а также деятельность учебных, социокультурных и медицинских учреждений, сообщает пресс-служба регионального министерства экономики. Также он оценил благоустройство населенных пунктов, в том числе — очистку межпоселковых дорог и внутридворовых территорий от снега и наледи.

В селе Поселки министр осмотрел пришкольную хоккейную коробку, посетил спортивный праздник для учащихся и родителей «Новогодняя эстафета», а также Дом культуры. Кроме того, Сергей Капралов ознакомился с работой по повышению противопожарной и антитеррористической безопасности мест проведения массовых мероприятий.

Заместитель главы администрации Кузнецкого района Светлана Голованцева рассказала, что специалисты проводят рейды по пресечению незаконного оборота алкоголя и проверяют работу общественного транспорта.

Фотография: http://econom.pnzreg.ru/news/1437/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...