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Олег Синенков оценил праздничный досуг жителей Сосновоборского района

5 января в 13:21 222 просмотра

Начальник департамента информационной политики и СМИ Пензенской области Олег Синенков посетил Сосновоборский район.

Он проверил организацию культурно-массовых мероприятий, работу досуговых учреждений и спортивных площадок в праздники. Особое внимание он уделил соблюдению правил пожарной безопасности на территории муниципалитета, а также организации работы по предупреждению асоциальных явлений.

Олег Синенков посетил участковую больницу, ФОК «Атлант», районный Дом культуры и школу.

Он отметил, что сотрудники вовлечены в организацию досуговых, спортивных и культурных мероприятий, сообщает пресс-служба департамента СМИ области.

«Одна из главных задач муниципальной власти — обеспечить жителям интересный, полезный и безопасный отдых в период зимних каникул. Очень важно, чтобы эти праздники всем нам запомнились только хорошими событиями», — сказал Олег Синенков.

Фотография: http://smi.pnzreg.ru/news/928/

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