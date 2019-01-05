Олег Синенков оценил праздничный досуг жителей Сосновоборского района

Он проверил организацию культурно-массовых мероприятий, работу досуговых учреждений и спортивных площадок в праздники. Особое внимание он уделил соблюдению правил пожарной безопасности на территории муниципалитета, а также организации работы по предупреждению асоциальных явлений.

Олег Синенков посетил участковую больницу, ФОК «Атлант», районный Дом культуры и школу.

Он отметил, что сотрудники вовлечены в организацию досуговых, спортивных и культурных мероприятий, сообщает пресс-служба департамента СМИ области.

«Одна из главных задач муниципальной власти — обеспечить жителям интересный, полезный и безопасный отдых в период зимних каникул. Очень важно, чтобы эти праздники всем нам запомнились только хорошими событиями», — сказал Олег Синенков.