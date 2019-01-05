Пензенских студентов приглашают поучаствовать в экологических квестах

Студентов Пензенской области приглашают принять участие во всероссийских экологических квестах (16+) и внедрить в своих вузах «зеленые» практики.

Участникам квестов нужно будет выполнить ряд командных заданий, благодаря которым они смогут развить свои лидерские навыки, экомышление и внедрить полезные «зеленые» меры в своих вузах. Квесты продлятся до 28 февраля, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Победители получат членство Ассоциации зеленых вузов России, поедут в Москву на всероссийский студенческий слет в марте 2019 года и примут участие в стажировках в Индии и США.

Кроме того, 10 команд-лидеров каждого из квестов получат экопризы и будут приглашены в Москву на экологический слет.

Подробности конкурса можно узнать у председателя Ассоциации зеленых вузов России Андрея Руднева по телефону 8 (953)827−15−76 или по электронной почте onlyrudnev@gmail.com.