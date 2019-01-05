В Пензе оштрафовали экс-директора «Росоператора» Олега Звонова

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, с 2017 по 2018 год Олег Звонов, зная о просроченной кредиторской задолженности, не принял «законных и достаточных мер по предотвращению нанесения ущерба организации и взысканию имеющейся дебиторской задолженности со стороны нескольких юридических лиц, объединенных им в нарушение действующего законодательства в межрегиональный научно-производственный кластер».

Также, зная о наличии долга одного из обществ с ограниченной ответственностью, входящего в состав кластера, и об убытках АО «ОЭП», в 2017—2018 годах Олег Звонов направил данной организации финансовую помощь — чуть более 16 млн рублей, часть которой до сих пор не возвращена.

«Кроме того, весной 2018 года протоколом совета директоров АО «ОЭП» закреплено участие акционерного общества все в том же обществе с ограниченной ответственностью путем увеличения уставного капитала последнего посредством внесения в него вклада. На момент оплаты указанной доли акционерное общество находилось в предбанкротном состоянии, указанная операция влекла за собой ухудшение финансового положения АО «ОЭП», — добавили в пресс-службе.

Весь ущерб акционерному обществу от всех этих действий оценили не менее чем в 38 млн рублей. В ведомстве также отметили, что «ОЭП» «не имело финансовой возможности исполнять свои функции и задачи по информационному обеспечению работы области и реализации социально значимых проектов».

В результате ущерб, причиненный действиями Олега Звонова, возместили в полном объеме. Мужчина признал свою вину. Суд принял решение о прекращении уголовного дела и назначении ему штрафа — 35 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.