Четыре трупа. В Нижнеломовском районе в жуткой аварии погиб ребенок

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, в 15.45 в Нижнеломовском районе столкнулись автомобили Hyundai Elantra и Volvo с полуприцепом.

В результате аварии от полученных травм на месте происшествия скончались водитель первой иномарки, а также мужчина, женщина и ребенок, которые находились на пассажирском сидении. 22-летнему парню, который управлял Volvo, медики оказали помощь и отпустили.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются личности погибших», — добавили в ведомстве.