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Четыре трупа. В Нижнеломовском районе в жуткой аварии погиб ребенок

5 января в 17:45 1254 просмотра

В Пензенской области на 556 километре трассы М-5 «Урал» днем 5 января произошло ДТП.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, в 15.45 в Нижнеломовском районе столкнулись автомобили Hyundai Elantra и Volvo с полуприцепом.

В результате аварии от полученных травм на месте происшествия скончались водитель первой иномарки, а также мужчина, женщина и ребенок, которые находились на пассажирском сидении. 22-летнему парню, который управлял Volvo, медики оказали помощь и отпустили.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются личности погибших», — добавили в ведомстве.


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