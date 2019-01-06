В России к 2021 году изменится ОСАГО

К 2020−2021 году в полисе ОСАГО могут быть отменены территориальный коэффициент и коэффициент мощности.

Об этом в интервью «Российской газете» сообщил начальник управления надзора за деятельностью субъектов страхового рынка Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Кирилл Табаков.

Он рассказал, что в настоящее время, к примеру, житель небольшого поселка в Свердловской области платит за полис в среднем 3,6 тысячи рублей, тогда как, всего через несколько километров другой водитель платит уже 1,98 тысячи рублей из-за того, что его поселок относится уже к другой области.

Новые тарифы ОСАГО начнут действовать с 9 января

«Возможно, место жительства будет и в будущем влиять на тариф, но это будет менее формально, чем сейчас. Этот вопрос прорабатывается. Отмена территориального коэффициента произойдет, видимо, уже в 2020 году», — отметил Кирилл Табаков.

Он также рассказал, что возможна отмена коэффициента мощности, но это произойдет уже в 2021 году.

«В настоящее время при мощности машины от 120 лошадиных сил тариф вырастает на 40% (более 2000 рублей), а при мощности более 150 лошадиных сил — на 60% (почти 3500). Прошли те времена, когда автомобиль с мощностью 120 лошадиных сил считался гоночным. По статистике, самые распространенные автомобили обладают мощностью от 71 до 100 л/с, а для них все еще действует повышающий тариф», — подчеркнул Кирилл Табаков.

При этом он уточнил, что после отмены этого коэффициента страховые компании смогут повышать тариф не более чем на 40%. Кроме того, должна появиться возможность представления скидки для водителей в размере тех же 40%.