Пензенцы смогли подарить бездомным животным «Кульки добра»

Мероприятие состоялось 5 января в сквере «Кукушка». Неравнодушные жители города поиграли с двумя обитателями центра «Питомец» Пирожком и Гансом, сфотографировались с Дедом Морозом и смогли помочь животным кормом, средствами по уходу, лекарствами и деньгами.

«Было очень много людей, все принесли подарки с нужными вещами. Пока средства не считали», — рассказала исполнительный директор Фонда «Рука помощи бездомным животным» Дарья Жалнина.

Фоторепортаж с благотворительной акции «Кулек добра» можно посмотреть здесь.

Пензенский благотворительный фонд «Рука помощи бездомным животным» был создан волонтерами в 2013 году. Позже был основан центр по работе с бездомными животными «Питомец». Он объединил сотни людей, готовых помогать собакам и кошкам, оказавшихся на улице. За четыре года центр помог более 3000 кошек и собак. Об историях постояльцев центра можно почитать в материале ИА «Пенза-Пресс».