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Пензенцы смогли подарить бездомным животным «Кульки добра»

6 января в 11:26 628 просмотров
«Кулек добра» от фонда «Рука помощи бездомным животным».

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В Пензе прошла благотворительная акция «Кулек добра» от фонда «Рука помощи бездомным животным».

Мероприятие состоялось 5 января в сквере «Кукушка». Неравнодушные жители города поиграли с двумя обитателями центра «Питомец» Пирожком и Гансом, сфотографировались с Дедом Морозом и смогли помочь животным кормом, средствами по уходу, лекарствами и деньгами.

«Было очень много людей, все принесли подарки с нужными вещами. Пока средства не считали», — рассказала исполнительный директор Фонда «Рука помощи бездомным животным» Дарья Жалнина.

Фоторепортаж с благотворительной акции «Кулек добра» можно посмотреть здесь.

Пензенский благотворительный фонд «Рука помощи бездомным животным» был создан волонтерами в 2013 году. Позже был основан центр по работе с бездомными животными «Питомец». Он объединил сотни людей, готовых помогать собакам и кошкам, оказавшихся на улице. За четыре года центр помог более 3000 кошек и собак. Об историях постояльцев центра можно почитать в материале ИА «Пенза-Пресс».


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