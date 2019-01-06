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Виктор Кувайцев оценил качество уборки снега с пензенских дорог

6 января в 13:53 202 просмотра

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев утром 6 января проверил качество уборки снега с дорог.

Во время осмотра он отметил, что дороги по улицам Кирова, Антонова, Измайлова, Коммунистической, Суворова, Чехова, Аустрина, Гагарина, Кронштадтской, проспектам Победы и Строителей и ряду других расчищены. Для этого днем было задействовано 83 спецмашины, а в ночь на линию вышло более 90 машин. Также были очищены мосты, путепроводы и тротуары. Кроме того, их обработали противогололедными материалами.

Коммунальщики вывезли более 5500 кубометров снега с Толстовского, Ахунского, Беляевского, Ленинского путепроводов, со станции Пенза-1, улиц Чехова, Плеханова, Октябрьской, Бекешской, Кирова и других объектов, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«В таком же напряженном режиме надо и дальше убирать город, уделяя особое внимание пешеходным зонам. При очистке заездных карманов снег не складировать, а сразу грузить и вывозить», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Также он поручил МУП «Зеленое хозяйство Пензы» очищать не только скверы, но и знаковые места, к примеру, территорию монумента воинской и трудовой славы.

Также в это утро мэр побывал в отдаленных районах Пензы. Если в поселке «Зиф» и «Камыши-Хвощи» он посчитал состояние дорог удовлетворительным, то в поселке «Победа» распорядился осуществить дополнительную расчистку.

«Нужно заниматься уборкой и вывозом снега в малоэтажной застройке и отдаленных районах», — подытожил глава горадминистрации.

Напомним, 5 января губернатор Пензенской области Иван Белозерцев раскритиковал работу по уборке снега.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_dal_ryad_porucheniy_po_blagoustroystvu_ulichno_dorozhnoy_seti/

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