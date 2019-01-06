В Пензе перед Рождеством благоустроят подъездные пути к храмам

«В рождественскую ночь во всех православных храмах города состоятся торжественные богослужения. Успенский кафедральный собор — одно из самых посещаемых мест верующими. Наша задача — обеспечить благоустройство подъездных путей, парковочного пространства, а также тротуаров по пути следования желающих попасть на службу», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Это поручение касалось и территорий возле других городских храмов, сообщает пресс-служба мэрии.

Помимо этого, глава горадминистрации проверил как МУП «Пензадормост» организовал вывоз снега. В настоящее время коммунальщики очищают дороги на улицах Бекешской, Чехова, на станции Пенза-1, а также на ряде мостов.