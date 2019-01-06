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В Пензе перед Рождеством благоустроят подъездные пути к храмам

6 января в 14:22 218 просмотров
, прилегающей к Успенскому кафедральному собору.

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Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев 6 января проверил состояние территории, прилегающей к Успенскому кафедральному собору.

«В рождественскую ночь во всех православных храмах города состоятся торжественные богослужения. Успенский кафедральный собор — одно из самых посещаемых мест верующими. Наша задача — обеспечить благоустройство подъездных путей, парковочного пространства, а также тротуаров по пути следования желающих попасть на службу», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Это поручение касалось и территорий возле других городских храмов, сообщает пресс-служба мэрии.

Помимо этого, глава горадминистрации проверил как МУП «Пензадормост» организовал вывоз снега. В настоящее время коммунальщики очищают дороги на улицах Бекешской, Чехова, на станции Пенза-1, а также на ряде мостов.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_rasporyadilsya_pozabotitsya_o_blagoustroystve_podezdnykh_putey_k_khramam_pered_rozh/

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