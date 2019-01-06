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Окружная стоит. Пензенцы не могут проехать из-за непродуманной акции ТЦ

6 января в 12:22 314 просмотров

В микрорайоне Окружная образовалась огромная пробка. Об этом в Сети сообщили пензенцы.

Пользователь опубликовал фотографии в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте».

«Окружная стоит наглухо! Водители бросили машины с обеих сторон, и пошли участвовать в акции торгового центра. Некоторые встали даже в два ряда. Возле ТЦ толпится огромное количество людей. Это просто невозможно! Приехали сотрудники ГИБДД и начали штрафовать. Такие акции в поле нужно проводить, чтобы народ не страдал!» — написал он.

Подобное происходит не первый раз. В комментариях подписчики отметили, что ежегодно из-за непродуманной акции торгового центра микрорайон часами стоит в огромной пробке.


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