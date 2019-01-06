В Пензенской области более 70 человек погибли из-за выезда на встречку

Как сообщили в пресс-службе ведомства, самый опасный и рискованный маневр — выезд на полосу встречного движения при обгоне. Это в основном происходит на федеральных трассах и приводит к трагическим последствиям и гибели людей.

Так, в 2018 году выезд на «встречку» стал причиной 287 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 74 и получили ранения 497 человек.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть более осторожными, выбирать оптимальный скоростной режим, учитывать дорожные и погодные условия, не торопиться обгонять другие машины и быть внимательными при выезде на полосу встречного движения. А также напоминают, что выезд в нарушение ПДД РФ на полосу встречного движения влечет наложение административного штрафа — 5000 рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.