В Пензе появилась автоматическая система управления дорожным движением

В настоящее время система функционирует в тестовом режиме. На перекрестках улицы Антонова с улицами Измайлова и Стрельбищенской установлены камеры видеонаблюдения для мониторинга движения транспорта. Полученная информация выводится на экраны и позволяет дистанционно регулировать работу светофоров, предотвращая образование пробок и заторов на дорогах, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«В перспективе необходимо рассмотреть возможность внедрения данной системы на других участках в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», — отметил Виктор Кувайцев.