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В Пензе появилась автоматическая система управления дорожным движением

6 января в 14:38 316 просмотров

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев 6 января ознакомился с работой новой автоматизированной системой управления дорожным движением.

В настоящее время система функционирует в тестовом режиме. На перекрестках улицы Антонова с улицами Измайлова и Стрельбищенской установлены камеры видеонаблюдения для мониторинга движения транспорта. Полученная информация выводится на экраны и позволяет дистанционно регулировать работу светофоров, предотвращая образование пробок и заторов на дорогах, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«В перспективе необходимо рассмотреть возможность внедрения данной системы на других участках в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», — отметил Виктор Кувайцев.


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