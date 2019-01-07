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Пензенцы участвуют в Рождественской литургии в Успенском соборе

7 января в 00:01 282 просмотра
, 6 проходит Рождественская литургия (0+).

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В ночь с 6 на 7 января в Успенском кафедральном соборе на улице Захарова, 6 проходит Рождественская литургия (0+).

Богослужение началось ровно в полночь, литургию совершает митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Прямую трансляцию (0+) из храма организовали на YouTube-канале правительства региона.

Встретить один из главных православных праздников в собор пришли сотни верующих. В богослужении приняли участие первые лица города и области, среди них — губернатор Иван Белозерцев.

Рождество является одним из важнейших христианских праздников, он установлен в память о рождении Иисуса Христа. Он родился в этот день в небольшом городке Вифлееме. В ознаменование этого события в небе появилась звезда. Именно она некоторое время спустя привела волхвов, мудрецов из далеких восточных стран поклониться Спасителю и принести ему свои дары.

После Рождества наступают святки — 12 дней, в течение которых отмечается праздник.

Фотография: Фото Олега Сысоева

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