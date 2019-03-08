Пензенцы начали подачу заявок на компенсацию затрат при переходе на «цифру» (видео)

В управления соцзащиты населения и комплексные центры социального обслуживания населения от пензенцев за неделю поступило 74 заявления о получении денежной компенсации за покупку цифровой приставки.

Решение об оказании материальной помощи и ее размере принимает региональный минтруд в течение 30 календарных дней со дня подачи заявления и документов, отмечает пресс-центр облправительства.

Сейчас в Пензенской области утвержден порядок возмещения затрат отдельным категориям граждан на приобретение оборудования для подключения к цифровому телевещанию (приставки стандарта DVB-T2, антенны дециметрового диапазона, телевизора). Деньги направляют в период с 1 января по 30 июня, сумма компенсации не может превышать тысячи рублей.

Подробнее о том, кому нужно покупать цифровую приставку, как будут компенсировать затраты на нее и продолжат ли работать региональные телеканалы, можно почитать в интервью ИА «Пенза-Пресс» с начальником управления цифрового развития, информационных технологий и связи Пензенской области Алексеем Костиным. Аналоговое телевидение в регионе отключили 11 февраля в 9.00.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».