В Пензе намерены открыть несколько речных маршрутов (видео)

Как сообщил в эфире «Эха Пензы» главный архитектор региона Леонид Иоффе, после поручения губернатора Ивана Белозерцева, которое он дал в прошлом году, началась очистка русла Суры.
«У нас есть комплекс задач, которые надо выполнить, том числе провести работу с МЧС, и мы начнем готовить проектно-сметную документацию. Это работа не одного дня, она сложная и длительная», — пояснил он.
По словам Леонида Иоффе, на реке планируется открыть несколько маршрутов: спортивно-туристический, рейсовый и тематический. По их ходу будут организованы пристани, причем они станут не просто местом, где будет пришвартовываться транспорт, там собираются открыть мини-маркеты, кафе и др.
Подробнее о проекте возобновления речного судоходства можно прочитать ЗДЕСЬ.
Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».