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В Пензе намерены открыть несколько речных маршрутов (видео)

20 февраля в 15:15 2132 просмотра
, рейсовый и тематический речные маршруты намерены открыть на Суре. Сейчас определяется круг задач, который для этого надо решить.

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Спортивно-туристический, рейсовый и тематический речные маршруты намерены открыть на Суре. Сейчас определяется круг задач, который для этого надо решить.

Как сообщил в эфире «Эха Пензы» главный архитектор региона Леонид Иоффе, после поручения губернатора Ивана Белозерцева, которое он дал в прошлом году, началась очистка русла Суры.

«У нас есть комплекс задач, которые надо выполнить, том числе провести работу с МЧС, и мы начнем готовить проектно-сметную документацию. Это работа не одного дня, она сложная и длительная», — пояснил он.

По словам Леонида Иоффе, на реке планируется открыть несколько маршрутов: спортивно-туристический, рейсовый и тематический. По их ходу будут организованы пристани, причем они станут не просто местом, где будет пришвартовываться транспорт, там собираются открыть мини-маркеты, кафе и др.

Подробнее о проекте возобновления речного судоходства можно прочитать ЗДЕСЬ.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».


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