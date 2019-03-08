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Финал пензенского реалити-шоу «Культ тела 3. Армия» пройдет на Кавказе (видео)

20 февраля в 19:42 1710 просмотров
«Культ тела 3. Армия» (16+) стартовало в октябре 2018 года и за четыре месяца принесло его участникам ожидаемые результаты. Масштабный проект объединил пензенцев, желающих похудеть без вреда для своего здоровья.

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Реалити-шоу «Культ тела 3. Армия» (16+) стартовало в октябре 2018 года и за четыре месяца принесло его участникам ожидаемые результаты. Масштабный проект объединил пензенцев, желающих похудеть без вреда для своего здоровья.

Участников уже не смущает присутствие видеокамер. Не обращая внимания на съемки, бойцы продолжают преодолевать испытания. Они начались с курса наматывания портянок. Занятие провел старослужащий Василич.

Без замечаний не обошлось, но участников проекта не пугали трудности. С ними всегда был пример — их генерал Марина Богомолова, победительница проекта «Культа тела 2» за два года похудела на 100 килограмма.

Несмотря на то, что «Культ тела» — это развлекательное реалити-шоу, его цель — реальная помощь конкретным людям.

«С одной стороны, мы делаем постановочные съемки, с другой — все по-настоящему. Они реально выполняют задания, стоят в планке, борются со страхами», — рассказал политрук армии безопасного похудения реалити-шоу «Культ тела 3. Армия» Евгений Титков.

Однако главные испытания впереди. Участникам проекта предстоит освоить технику рукопашного боя.

«Здесь всегда чувствуется поддержка, помощь. Появилось много друзей, мы проходим очень интересные испытания, ездим в разные города», — сказала лейтенант группы «Спецназ» реалити-шоу «Культ тела 3. Армия» Ирина Мамелина.

Главный результат работы над собой — минус пять килограммов в месяц. Тем не менее, армия безопасного похудения несет потери. В группе «Взвод», которая не принимает участие в съемках, из 30 курсантов осталось лишь 15. Однако лучшие из бойцов пополнили ряды офицеров группы «Спецназ».

Финал реалити-шоу «Культ тела 3. Армия» состоится в конце апреля на Кавказе. Участники отправятся в трехдневный поход. Победитель определится путем голосования тренеров, организаторов и представителей спонсоров. Главный приз проекта — квартира, сообщает телеканал «Экспресс».


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