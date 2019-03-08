Чистая питьевая вода поступила еще в несколько районов Кузнецка (видео)

В городе Кузнецке Пензенской области стало одной системной проблемой меньше. В феврале, после запуска станции обезжелезивания на водозаборе «Южный», в квартирах жителей еще нескольких районов города появилась чистая питьевая вода. То, что ее качество улучшилось, подтверждают результаты анализа проб, сделанных лабораторией кузнецкого водоканала.

Теперь вода обладает характеристиками, которые еще месяц назад казались недостижимыми. Она содержит всего одну сотую миллиграмма железа на литр при допустимом значении в 30 раз выше.

«Мы берем анализы выборочно в разных районах города, результаты подтверждаются, все соответствует СанПиНу. Сейчас подаем заявку в Роспотребнадзор, который сделаем официальное заключение по качеству воды, чтобы окончательно подтвердить наши выводы», — рассказал первый заместитель главы администрации Кузнецка Владимир Трошин.

Однако сами сотрудники «Водоканала» признают, что после прохождения по трубам вода не дойдет до конечного потребителя абсолютно чистой. И все же она станет менее «железистой». От примеси металла жидкость очищают на станции обезжелезивания. Оборудование обслуживают восемь человек.

«На каждом фильтре есть затворы, которые регулируются в зависимости от количества воды и воздуха. Если есть превышение железа, то увеличиваем фильтрацию, создаем давление, и жидкость лучше очищается», — пояснил начальник энергетической службы МУП «Водоканал» Кузнецка Алексей Варшавин.

Воду, которую очищает станция обезжелезивания, используют более половины жителей Кузнецка. Источник обеспечивает питьевой водой Южный, Юго-Западный, Западный микрорайоны и частично центр города. После вхождения Кузнецка в федеральную целевую программу «Экология», чистая вода появится у всех жителей.

«Сейчас мы выделили 3 миллиона 850 тысяч на проект строительства станции обезжелезивания такой же мощностью на водозаборе № 8. Проектная документация будет готова примерно к сентябрю 2019 года», — сказал Владимир Трошин.

Станция обезжелезивания на водозаборе «Южный» построена в рамках концессионного соглашения. По его условиям, после ввода в эксплуатацию объект должен перейти в муниципальную собственность, сообщает телеканал «Экспресс».