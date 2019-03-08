Чистая питьевая вода поступила еще в несколько районов Кузнецка (видео)

Теперь вода обладает характеристиками, которые еще месяц назад казались недостижимыми. Она содержит всего одну сотую миллиграмма железа на литр при допустимом значении в 30 раз выше.
«Мы берем анализы выборочно в разных районах города, результаты подтверждаются, все соответствует СанПиНу. Сейчас подаем заявку в Роспотребнадзор, который сделаем официальное заключение по качеству воды, чтобы окончательно подтвердить наши выводы», — рассказал первый заместитель главы администрации Кузнецка Владимир Трошин.
Однако сами сотрудники «Водоканала» признают, что после прохождения по трубам вода не дойдет до конечного потребителя абсолютно чистой. И все же она станет менее «железистой». От примеси металла жидкость очищают на станции обезжелезивания. Оборудование обслуживают восемь человек.
«На каждом фильтре есть затворы, которые регулируются в зависимости от количества воды и воздуха. Если есть превышение железа, то увеличиваем фильтрацию, создаем давление, и жидкость лучше очищается», — пояснил начальник энергетической службы МУП «Водоканал» Кузнецка Алексей Варшавин.
Воду, которую очищает станция обезжелезивания, используют более половины жителей Кузнецка. Источник обеспечивает питьевой водой Южный, Юго-Западный, Западный микрорайоны и частично центр города. После вхождения Кузнецка в федеральную целевую программу «Экология», чистая вода появится у всех жителей.
«Сейчас мы выделили 3 миллиона 850 тысяч на проект строительства станции обезжелезивания такой же мощностью на водозаборе № 8. Проектная документация будет готова примерно к сентябрю 2019 года», — сказал Владимир Трошин.
Станция обезжелезивания на водозаборе «Южный» построена в рамках концессионного соглашения. По его условиям, после ввода в эксплуатацию объект должен перейти в муниципальную собственность, сообщает телеканал «Экспресс».