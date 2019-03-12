В Пензенской областной филармонии чествовали защитников Отечества (видео)

Сильная половина человечества начинает принимать поздравления. В преддверии Дня защитника Отечества по всей стране проходят торжественные мероприятия, уроки мужества, праздничные концерты (0+). В Пензе мужчин чествовали в областной филармонии. С праздником гостей поздравил губернатор Иван Белозерцев.

Коридоры филармонии наполнили звуки оркестра. Так встречали главных виновников праздника — мужчин. В такой день все беседы с боевыми товарищами наполнены воспоминаниями. Вячеслав Аксенов — ветеран Афганской войны. За боевую спецоперацию, его, 19 летнего парня, наградили орденом Красной Звезды.

«В 1988 году была операция под названием «Хост». Надо было взять высоту и удерживать позицию определенное время, до подхода основных сил группировки войск. До этого ее не могли взять неделю, а мы справились за два часа», — рассказал он.

Владимира Холзинева, председателя пензенской региональной общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», жители города видят чаще в форме. Он не любитель костюмов, но праздник обязывает. Рассказывает, что во время службы в армии ни о каких брюках, рубашках и пиджаках 23 февраля не шло и речи. Главным подарком в этот день были дополнительные занятия по боевой подготовке.

«В войсковых частях обязательно проводился праздник, который начинался с утра марш-броском, затем хорошей строевой подготовкой на плацу, показывали то, что умеем. Еще давали усиленный паек», — сказал он.

Торжество в честь Дня защитника Отечества не обошлось без женщин. Поддержать любимых мужчин и поздравить их с наступающим праздником в филармонии собрались сотни представительниц прекрасного пола.

Поздравления в этот вечер звучат отовсюду. Глава региона обратился со словами благодарности в адрес старшего поколения.

«Фраза «А мы из Пензы» отныне должна стать символом преемственности, незыблемых основ нашей страны и победы пензенцев в самом широком смысле этого слова. Чтобы мы помнили о земляках, их достижениях, и сами стремились к победе по всем направлениям», — сказал глава региона.

Праздник не обошелся без подарков. За особые заслуги благодарственными письмами и грамотами наградили действующих военнослужащих. В завершении гостей ждал концерт, сообщает телеканал «Экспресс».