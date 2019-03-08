Институту военного обучения при ПГУ исполнилось 75 лет (видео)

Свой 75-летний юбилей отметил институт военного обучения Пензенского государственного университета. За это время там подготовили более 25 тысяч офицеров запаса и кадра.

Сборка-разборка автомата Калашникова — один из основных нормативов для военнослужащего, поэтому уже 75 лет на военной кафедре Пензенского государственного университета этому учат каждого студента. Еще до поступления многие из ребят знали, с какой профессией они хотят связать свою жизнь.

«У меня старший брат военный, и я тоже хотел связать жизнь с этой профессией, чтобы защищать Родину. С детства нравилось смотреть военно-патриотические фильмы», — признался студент института военного обучения Пензенского государственного университета Ильдар Алтынбаев.

«Быть военным престижно. Моя мечта — стать офицером, защищать честь семьи и университета», — сказал студент института военного обучения ПГУ Степан Николаев.

За три четверти века в Пензенском государственном университете подготовили более 25 тысяч офицеров запаса и кадра. Среди них — два Героя Советского Союза и один Герой России. Через несколько лет нынешние студенты станут механиками, инженерами и связистами.

Поступить в институт военного обучения Пензенского государственного университета хотят не только юноши. И пусть девушкам сложно соревноваться с парнями в физической подготовке, привыкнуть к воинской дисциплине им гораздо проще.

«Мы выходили в поля, копали окопы. Конечно, мальчики лучше справлялись с этой работой, было тяжело, но старались как могли и пытались не отставать от них, уложить в отведенное время», — рассказала студентка института военного обучения Пензенского государственного университета Анастасия Петкова.

Сейчас подготовкой будущих военных специалистов занимаются 49 преподавателей. Многие ведут исследовательскую деятельность, однако главным показателем успешной работы для них являются успехи бывших студентов на службе стране.

«В Пензенской области система военного образования является очень значимой, особенно для тех, кто оканчивают ПГУ и идет защищать Родину. Именно вы прививаете любовь и ответственность к стране, учите молодежь патриотизму», — сказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

«Обратите внимание на качество подготовки тех, кто здесь преподавал, выпустился. Мы можем гордиться тем, что в преподавательском составе были генералы, десятки полковников, подполковников, майоров и участников Великой Отечественной войны», — отметил ректор Пензенского государственного университета Александр Гуляков.

За свой труд работники института военной подготовки были удостоены ведомственных наград. Ректор вуза был награжден медалью «За укрепление боевого содружества», сообщает телеканал «Экспресс».