В Кузнецке провели ЕГЭ для родителей (видео)

В городе Кузнецке Пензенской области родители старшеклассников сдавали Единый государственный экзамен. Чтобы справиться с заданиями, им пришлось освежить свои знания по математике и русскому языку. Вместе с родителями старшеклассников за партами оказались и чиновники городской администрации.

В пункт проведения Единого государственного экзамена в школе № 8 пришли 38 человек. В основном, это родители выпускников, которые решили, что они первыми должны прочувствовать все нюансы и трудности предстоящих испытаний.

«Хотелось бы на своем опыте ощутить те переживания, то состояние, которое дети испытывают при сдаче экзаменом, чтобы потом оказать им психологическую поддержку, помочь сконцентрироваться, сосредоточиться, и правильно повести себя на ЕГЭ», — сказала участник акции Марина Васильева.

Организаторы распределили участников по трем классам. В двух разместились родители с гуманитарным складом ума. Они сдавали русский язык. Остальные — решали задания по математике. Среди родителей в классах оказались и руководители города.

«Будет правильно, если представители властей, они ведь тоже все родители, поучаствуют в такой новации. Должны понимать, с чем сталкиваются дети. Волнуюсь, сейчас буду писать математику. Последний раз, наверно, лет 35−40 назад с ней сталкивался», — рассказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

На ЕГЭ для родителей все по-взрослому, включая проверку на входе в аудитории и сдачу телефонов. Задания поступают и распечатываются по той же технологии, что и у выпускников.

«Документы будут обработаны и отправлены в региональный центр информации. Сегодня мы постараемся показать родителям и работникам администрации всю процедуру проведения ЕГЭ, чтобы они знал, как ее проходят на экзамене их дети», — сказала руководитель пункта проведения ЕГЭ Ирина Храмова.

Результаты испытаний станут известны чуть позже. Для пап и мам набранные баллы, конечно, не важны. Главное, чтобы высокие результаты смогли показать их дети, сообщает телеканал «Экспресс».