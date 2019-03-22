55 лет с творчеством и музыкой. Экскурсия по ДШИ «Лира»

Пензенская детская школа искусств «Лира» в феврале отметила свое 55-летие. Она воспитала сотни ребят, в числе которых — известные российские музыканты. 410 детей занимаются сейчас в ее стенах, участвуют в конкурсах, концертах и фестивалях. Об истории школы и ее выпускниках рассказала и. о. директора Татьяна Потапова .

Кредо школы — учить детей любить искусство, творить в атмосфере доброты и взаимопонимания. Это то, к чему мы стремимся, это наша миссия, призналась Татьяна Потапова.

История школы

В 1890-м купец Петр Сергеев построил первые корпуса писчебумажной фабрики в Пензе. Тогда же для управляющего фабрикой Виктора Еропкина возвели двухэтажный особняк. В дальнейшем здание передавалось, в нем находились учебные курсы, мастерские для детей, вечерняя школа, располагался первый восточный отряд юных пионеров, а в 1964 году открыли музыкальную школу № 3. Вся атмосфера старинного особняка сохранилась, она завораживает и привлекает своей теплотой.

Первым директором стал Валентин Касаткин, он возглавлял небольшой, но сплоченный и увлеченный идеей учить детей музыкой коллектив, в школе было всего четыре класса.

«Царила атмосфера творчества, созидания, добра. Работали замечательные педагоги, энтузиасты. В то время в школе стояла печка, которая отапливала помещения, было тепло, уютно. Было мало специализаций, все играли на пианино, тогда это было престижно, модно, на баяне, на скрипке. Впоследствии школа начала развиваться», — рассказала Татьяна Потапова.

С 1971 года директором стала Тамара Слабженинова, в последующем она получила звание Заслуженного работника культуры. У руководства она стояла почти 30 лет. За этот период многое поменялось, здание реконструировали, сделали больше помещений. Классы — небольшие, но это позволило добавить обучение на новых инструментах: домре, балалайке, духовых инструментах. Это был большой порыв. Появилась возможность создания оркестра народных инструментов.

У музыкальной школы было два филиала: в Ахунах и на ГПЗ, впоследствии они стали самостоятельными учебными заведениями.

В 1975 году ДМШ присвоили вымпел «Школа отличной работы». В 1999-м создали музейный уголок, там хранят различные печатные материалы, кубки, сувениры, фотографии.

С 2000 года школу возглавила ее выпускница, а затем и преподаватель Татьяна Потапова. В 2015-м ДМШ№ 3 переименовали в ДШИ — детскую школу искусств — «Лира».

«Люди очень просили, чтобы у нас были художественные классы, чтобы дети близлежащих районов посещали именно нас. Мы открыли класс изобразительного искусства, сейчас это уже отделение. Изменение статуса позволило расширить рамки возможностей. Может быть, еще у нас появятся театральное или хореографическое отделение. Самое главное, чтобы все было для детей, их развития», — отметила руководитель.

С 2016 по 2018 год директором ДШИ «Лира» являлся Виктор Гвоздев.

ДШИ «Лира» в наши дни

В настоящее время школа искусств ведет активную деятельность, несколько ее проектов очень востребованы. Особенно «Лира», как призналась и. о. директора, сильна в двух направлениях: фольклорное и духовые инструменты.

В 2006 году появился фестиваль «Свет памяти» (0+). Импульсом к его созданию послужила запись известного музыкального деятеля Генриха Ольсова, которую он оставил школе во время визита — провел для детей мастер-класс и подарил пособия для юных трубачей. Когда его не стало, решено было проводить фестиваль его памяти.

Учителем Генриха Ольсова был легендарный музыкант Алексей Турищев, автор марша «Варяг». В год 100-летия со дня написания песни фестиваль посвятили еще и ему.

«Фестиваль очень знаковый, сохраняет исторические традиции, детей воспитывает на знании истории города и масштабных личностей. Также помогает поддерживать возрождение направления духовых инструментов, чтобы такая музыка была более популярна, на более качественном уровне», — отметила Татьяна Потапова.

С 2007 года школа проводит фестиваль-конкурс детского потешного фольклора «Весенние скоморошины» (0+). Его участники демонстрируют образцы народного юмора, исполняют веснянки, заклички, небылицы и т. д. В этом году фестиваль перешел в статус межрегионального.

Двухлетний рубеж перешагнул новый проект школы искусств «Лира» — фестиваль фортепианной музыки «Композиторы шутят» (0+).

«Самое главное, что из стен школ выходят люди, которые творчески могут находить себя в любой профессии и становятся успешными. Импульс, полученный в школе искусств, на всю жизнь является мощным зарядом», — сказала Татьяна Потапова.

Из стен школы вышло более 2000 учащихся, очень много ярких выпускников, многие стали известными музыкантами. Татьяна Потапова поделилась воспоминаниями о некоторых из них.

1. Артем Кукаев.

«Произошла интересная метаморфоза. Артем был серьезным мальчиком, находился всегда как бы на отдалении, но когда нужно, всегда собирался. Но не было у него каких-то изобретательных моментов. Уже дальше, когда он начал постигать свою профессию, получился новый виток в развитии, интерес к инструменту проявился в таком направлении, как изобретательство», — рассказала руководитель школы искусств.

Артем Кукаев сейчас живет в Москве и сотрудничает вместе с отцом Александром, который остался в Пензе. Но расстояние не мешает им заниматься плодотворной деятельностью. Основа их изобретения — колокольная камера внутри корпуса музыкальных инструментов. Семейным подрядом они изготавливают электроскрипки, виолончели, альты, контрабасы, гитары и др.

Основная лаборатория — в Пензе, а в столице — своеобразная испытательная площадка в Русском национальном оркестре Плетнева, где работает Артем Кукаев. Именно там есть возможность тестировать инструменты. Их творения очень востребованы не только в России, но и за рубежом.

2. Эдуард Петунин.

«Эдуарда отдали в музыкальную школу в раннем возрасте обучаться игре на фортепиано. Семья не могла купить инструмент, поэтому мальчик занимался только у нас. Наверное, у преподавателя вызвало недовольство то, что он нерегулярно и некачественно выполнял задания. В результате, мальчик получил «двойку» за четверть. Отец сказал ему: раз ничего не получается, надо заканчивать с музыкой.

Спустя несколько лет его двоюродный брат стал ходить в музыкальную школу на баян и показывать определенные успехи. Бабушка возмутилась: как же так — один мальчик ходит, а другой нет, и привела Эдуарда снова к нам. Но набора на баян не было — закончились места. Ему предложили учиться на домре, так он попал в класс Александра Гомберга, произошло чудо — инструмент оказался его. Сам Эдуард называет это вторым пришествием в музыкальную школу, которое оказалось судьбоносным», — рассказала Татьяна Потапова.

Сейчас Эдуард Петунин — руководитель оркестра «Пенза», а также ансамбля «Губерния» при филармонии.

3. Татьяна Куртукова.

Еще одна талантливая выпускница ДШИ «Лира», которой гордятся преподаватели, — профессиональная певица Татьяна Куртукова. Она — участница многих конкурсов и фестивалей, ведет активную концертную деятельность, а недавно вернулась из Сирии, где выступала для военнослужащих.

«С Таней произошел интересный случай. Она выиграла гран-при международного фестиваля в Петербурге, и ей нужно было отправиться в Польшу. Выезжать нужно было из Пензы 8 августа, а ее мама перепутала и купила билет на 8 сентября, выяснилось это только при посадке. Все были уверены, что все в порядке, были заняты приготовлениями, и никто не обратил внимания дату. Тогда они сели на первый попавшийся поезд, который ехал до Белоруссии, затем перебирались «на перекладных», на электричках, по Польше — на такси, причем совершенно не зная языка. Но все в итоге сложилось, и они добрались до нужного места. Это был, конечно, большой экстрим, приключение», — поделилась Татьяна Потапова.

4. Ринат Сафимов.

«Очень серьезный был мальчик, не улыбался, все время сосредоточенный, сам в себе, как маленький профессор. После школы он очень успешно закончил пензенское музыкальное училище, затем поступил в училище имени Гнесиных, потом — в академию, аспирантуру. Вот уже 30 лет Ринат не расстается со скрипкой. Мы им гордимся», — отметила и. о. директора школы искусств.

Сейчас Ринат Сафимов работает в московском музыкальном театре «Геликон-Опера» под руководством Дмитрия Бертмана.

Экскурсия по классам школы искусств.