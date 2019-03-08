Как отучить ребенка от фастфуда и найти вкусную альтернативу

О вреде фастфуда для детей, а также о полезной и вкусной альтернативе рассказывает врач пензенского областного центра медицинской профилактики Анастасия Филюшкина.

Фастфуд в последнее время стал распространенным продуктом питания и в большом количестве присутствует в магазинах, кафе, ресторанах. Фастфуд — это еда, которая быстро готовится и быстро съедается.

К блюдам фастфуда относятся сэндвичи, хот-доги, бургеры, пицца, картофель фри, блины, пакетированная еда: картофельные чипсы, соленые сухарики и печенье, попкорн, а также еда быстрого приготовления: сосиски, супы, каши, лапша, пюре. Часто такая пища дополняется майонезом, кетчупом, сладкими газировками. Эти продукты не являются натуральными, содержат большое количество химических добавок, соли, сахара, транс-жиров, а в приготовлении нередко используется сырье низкого качества. Мясо в такой продукции часто заменяется соей, а для уменьшения себестоимости применяется транс — генная соя.

Фастфуд продается огромными порциями, имеет привлекательный вид, благодаря усилителям имеет насыщенный вкус. За счет высокого содержания жира и сахара продукты фастфуда очень калорийные, но при этом не содержат жизненно необходимые вещества. После употребления такой пищи обычная еда ребенком воспринимается как пресная и не вызывает аппетита. Фастфуд практически лишен клетчатки, поэтому сытость наступает ненадолго. Частые перекусы подобными продуктами являются причиной запоров, нарушения микрофлоры кишечника, застоя в желудке и кишечнике, вздутия живота.

Вся еда, которая относится к фастфуду, перенасыщена жирами. Основная их часть в продуктах быстрого питания представлена дешевым трансгенным маргарином. Избыток жиров, тем более трансгенных, без сомнения приносит вред для организма ребенка: они снижают иммунитет, повышают риск развития сахарного диабета, уменьшают количество гормона тестостерона, нарушают работу фермента, участвующего в обезвреживании канцерогенных и лекарственных токсинов. Трансгенные жиры очень бедны жирорастворимыми витаминами (А, D, Е), полиненасыщенными жирными кислотами, необходимыми для развития умственных способностей ребенка.

Из жиров и масел под воздействием высокой температуры выделяются канцерогенные вещества. Один и тот же жир нагревается несколько раз, а это тоже увеличивает количество канцерогенов. Во время жарки в картофеле фри, жареных пирожках образуется токсичное вещество акриламид, которое оказывает вредное действие на нервную систему, почки, печень, раздражает слизистую оболочку желудка и кишечника, способен вызывать генные мутации.

Большое содержание соли задерживает жидкость в организме, увеличивает нагрузку на сердце и почки. Частое употребление пищи с высоким содержанием сахара, жира, ароматизаторов, красителей и прочей химии ведет к ожирению, сахарному диабету второго типа, аллергическим реакциям, вызывает раздражение слизистой желудка и кишечника. Трудноперевариваемая, тяжелая еда, бедная витаминами, минералами, ухудшает настроение ребенка, может стать причиной детской депрессии, из-за нехватки в этой пище железа, страдает от недостаточности кислорода головной мозг, что и ведет к снижению интеллекта, успеваемости в школе. Без последствий ее можно употреблять не чаще одного раза в месяц.

Как отучить ребенка от фастфуда

Отучить ребенка питаться «мусорной» едой достаточно сложно, так как фастфуд вызывает серьезное привыкание. Запрещать его нельзя, лучше рассказать почему такая пища не подходит для постоянного питания. Можно уменьшить неблагоприятное воздействие фастфуда на растущий организм.

Для этого отдавайте предпочтение пицце из морепродуктов, с томатами, без кетчупа и дополнительной порции сыра, бургеры заказывайте с одной котлетой и дополнительной порцией салата, томатов и зелени, сэндвич лучше готовить с цельнозерновым хлебом, а лапшу быстрого приготовления заправлять маслом, а не приправой из пакетика.

Можно готовить более полезный домашний фастфуд с использованием паровой котлеты, запеченного мяса, отварной курицы, овощей, зелени, хлеба грубого помола и йогуртной заправки. Вместо газировки предложите ребенку свежевыжатый сок или кефир.

Приучить ребенка к полезной пище — наилучший способ защитить его здоровье. Стоит с детства рассказывать ребенку для чего мы едим, о вреде и пользе различных продуктов, прививать ребенку правильные пищевые привычки. Учите ребенка готовить и разбираться в еде с раннего детства. Умение готовить — это интересно, модно и повысит его авторитет среди сверстников. Не используйте фасфуд в качестве поощрения или наказания.

Предложите альтернативу вредному фастфуду в виде домашнего, полезного и вкусного питания. Необходимые для роста и развития ребенка овощи, мясо, молочные продукты можно подать интересно и приготовить из них вкусные блюда. Все зависит от родителей. Если родители питаются правильно, дети будут поступать так же.