Пензенский блогер Ксения Козырь поделилась мыслями о том, есть ли на дороге место гендерным стереотипам и кто виноват, что обычная поездка может стать опасным путешествием.

Кто лучше водит? Женщины или мужчины? Кому права явно дарили? И кто же чувствует себя на дороге главным? Разумно ли вообще делить участников движения по половому признаку? Неужели умение водить машину заложено в ДНК? И у одних набор хромосом располагает к тому, чтобы водить машину аккуратно, а у других — вечно попадать в ДТП и провоцировать пробки? Так кто же виновен в сумбуре на дороге?

По моему опыту, участники движения не делятся по половому признаку, единственно возможный критерий деления — умение водить машину. Именно умение водить, а не умение чинить. Скажем, знание, как работает двигатель, никак не поможет попасть или не попасть в ДТП.

Чаще всего ДТП происходит из-за несоблюдения скоростного режима, дистанции, правил дорожного движения. Плюсом в копилку «почему происходят ДТП» можно добавить невнимательность, стремление водителя показать свою смелость и крутизну, отвлекающие факторы. Ну и несколько психологических моментов играют роль, например, мысли «Я Бог / Звезда», «мне должны (уступить дорогу, подождать пока я проеду…)». Не обходится и без сверхспособностей: «Трудно было догадаться, что я (поворачиваю, разворачиваюсь, останавливаюсь)».

Смех смехом, но все водители дают маху (и мужчины, и женщины). Но все же прослеживается некоторая закономерность.

Например, девушки попадают чаще всего в ДТП по невнимательности, а мужчины из-за слепой уверенности, что смогут обогнать и проскочить. Редкий случай, когда женщина за рулем будет таранить ряд машин, идущих по главной, если ей надо втиснуться в поток. Скорее всего, это будет мужчина.

Женщины редко грубо нарушают правила дорожного движения, все же водитель женского пола более аккуратен по своей природе и не «играет» в обиженные догонялки с соседями по дороге. Мужчина чаще всего ведет себя за рулем, как главный и по жизни, и на дороге, и вообще, поэтому правила написаны для всех, кроме него, следовательно, такими мелочами как скоростной режим можно пренебречь.

На мой взгляд, так происходит чаще всего. Хотя также знаю много историй, когда женское «я же девочка, пусть пропустят» приводило к очень серьезным последствиям, тогда как мужчины спокойно пропускали тех, кому ну уж очень надо доехать до светофора первым и встать на «красный».

Все индивидуально. И пол тут ни при чем, пол имеет значение, когда составляют статистику и высчитывают процент попавших в ДТП.

И тут бывает очень интересно, например, на одном сайте красуются такие данные, что в ДТП попадают 85% женщин и всего 50% мужчин. А потом в тексте ниже совсем непримечательным шрифтом уточняется, что общее количество дам за рулем примерно 3 млн, а мужчин — 30 млн, но ведь это значения не имеет, правда?

Мне кажется, что на дороге, помимо знания и соблюдения правил, имеет значение зрелость человека, некий психологический возраст (который вообще никак не связан с полом).

Например, водитель (мужчина или женщина), остро реагирующий на неаккуратных водителей, вполне может попытаться догнать обидчика и «проучить». Или явно пытаться влезть любыми правдами и неправдами в плотный поток машин, рискуя не только своей жизнью и машиной, но и абсолютно не думая о других участниках движения.

Вообще, думать о том, что ты не один на дороге, иногда очень полезно, иногда полезно пропустить вперед и спокойно ехать дальше, но это зависит от человека, а не от пола.

Очень часто водители на больших автомобилях вообще не замечают маленькие машинки от слова совсем, «большому кораблю» нужна выделенная линия и помехи на дороге он не воспринимает. Кстати, водителями таких кораблей в равной степени могут быть и девочки, и мальчики.

Еще на дороге часто встречаются экстрасенсы, которые думают, что все вокруг так же обладают сверхъестественными способностями, как минимум умеют читать мысли. Это я про тех, кто не включают поворотники. Способность включать или не включать от пола так же не зависит.

От пола на дороге вообще мало что зависит. Как говорил мой инструктор: «Есть водитель. Он может быть хорошим или плохим. Права могут быть купленными или честно полученным. Все. Мужчин или женщин на дороге нет».

Я не очень понимаю, когда говорят о мужской или женской солидарности на дороге. В смысле? Если я девушка, то я могу пропустить вперед машину исключительно с дамой за рулем? Это звучит ужасно, отдает шовинизмом и еще рядом подобных явлений.

Существует много грубых, неприятных, обидных слов, какими можно назвать плохого водителя, чаще всего — по половому признаку. Они произносятся вслух или мысленно с ярым чувством негодования, всепоглощающим желанием втолковать нерадивому водителю, как надо ездить и что он сделал неправильно. Но, может, стоит начать с себя?

Культура вождения у наших водителей отсутствует. Без поправки на пол. Может, стоить начать это воспитание с себя? Включать поворотники, к примеру. Ведь это несложно, это нормально, правильно и сокращает количество ДТП! Такое маленькое усилие, как нажатие поворотника, может сделать очень много полезного. Вас, как минимум, не обзовут, когда вы повернете с мигающей лампочкой, а это уже плюс к карме.

Может быть, стоит понять, для чего введен скоростной режим в городе, почему ехать 100 км/час по центральной улице — это не круто, а опасно. И что правда есть смысл играть в «успей до светофора первым», а потом 50 секунд стоять и гордиться тем, что обогнал вон того чувака на целых три метра?

Неужели сложно припарковаться аккуратно, так, чтобы могла уместиться еще одна машина, а не занимать полторы полосы. Это все культура, причем не только вождения, но и уважительного отношения к себе, своим друзьями, окружающим. Вот так плавно я перешла к тому, что надо воспитывать себя, а потом уже садиться и управлять агрегатом повышенной опасности.

Я люблю водить, мне нравится быть за рулем, управлять машиной, принцип работы которой я до конца не понимаю. Каждая поездка для меня — удовольствие, такое маленькое путешествие из пункта А в пункт Б. Наши дороги и без того полны сюрпризов (ямы, колдобины, просто отсутствие асфальта), так, может, хоть начнем прилично себя вести по отношению к другим водителям, не превращая обычную поездку на работу в маршрут повышенной опасности?