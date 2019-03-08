Еще 10 многодетных семей Пензенской области смогут улучшить жилищные условия

В Пензенской области изыскали возможность, чтобы обеспечить еще десять многодетных семей социальной выплатой на улучшение жилищных условий.

Данной мерой социальной поддержки воспользуются по три семьи из Бессоновского и Городищенского районов и по одной семье из Каменского, Малосердобинского, Пензенского и Тамалинского районов, сообщили в пресс-центре облправительства.

Социальная выплата составляет 500 тысяч рублей. Данную поддержку в 2019 году уже получили 57 многодетных семей.

«Для участия в региональной жилищной программе многодетные семьи могут обратиться с заявлениями и соответствующими документами в уполномоченные органы муниципального образования по месту регистрации, либо в многофункциональные центры.

Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, опубликован на сайте минтруда Пензенской области: раздел «Министерство» / «Реализация жилищных программ» / «Жилищные программы для различных категорий граждан» / «Предоставление мер социальной поддержки на улучшение жилищных условий многодетных семей», — отметили в пресс-центре.