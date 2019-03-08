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В России хотят ввести уголовное наказание за похищение ребенка родителем

7 марта в 15:03 382 просмотра
, которые предусматривают введение уголовной ответственности за похищение ребенка одним из родителей, сообщает Life.ru.

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Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила внести поправки в Уголовный кодекс РФ, которые предусматривают введение уголовной ответственности за похищение ребенка одним из родителей, сообщает Life.ru.

Прежде всего, речь идет о случаях, когда бывшие супруги не могут поделить ребенка и один из них крадет или прячет его. Отмечается, что инициативу направили премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

«В случае первичного нарушения предлагаю оформлять протокол и выписывать штраф — 50 тысяч рублей. При повторном похищении родитель должен быть привлечен уже к уголовной ответственности по статье 126 УК России «Похищение человека», — пояснила Ирина Волынец.

Помимо этого, она предложила установить штраф от 1000 до 5000 рублей за то, что один родитель препятствует другому общаться с ребенком.


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