В России хотят ввести уголовное наказание за похищение ребенка родителем

Прежде всего, речь идет о случаях, когда бывшие супруги не могут поделить ребенка и один из них крадет или прячет его. Отмечается, что инициативу направили премьер-министру России Дмитрию Медведеву.
«В случае первичного нарушения предлагаю оформлять протокол и выписывать штраф — 50 тысяч рублей. При повторном похищении родитель должен быть привлечен уже к уголовной ответственности по статье 126 УК России «Похищение человека», — пояснила Ирина Волынец.
Помимо этого, она предложила установить штраф от 1000 до 5000 рублей за то, что один родитель препятствует другому общаться с ребенком.