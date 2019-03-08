Пензенские инспекторы подарили автоледи цветы и сувениры

Сотрудники управления ГИБДД по Пензенской области поздравили женщин за рулем с 8 Марта.

Инспекторы останавливали автолюбительниц на дорогах города и дарили им цветы и сувениры.

«Поначалу автоледи терялись в догадках о причинах своей остановки и приятно удивлялись, когда вместо проверки документов слышали в свой адрес комплименты и теплые слова поздравления с прекрасным весенним днем. Пожелав оставаться красивыми и жизнерадостными, сотрудники полиции не забывали напомнить о необходимости соблюдения правил дорожного движения и в праздничные дни. Столь необычное поздравление было для дам очень неожиданным и от того вдвойне приятным», — рассказали в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Полицейские уверены, что хорошее настроение автомобилисток, их лучезарные улыбки за рулем и неукоснительное соблюдение правил дорожного движения позволят сократить количество нарушений ПДД.