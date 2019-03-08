Фирменный поезд «Сура» преобразится, расписание поезда «Москва — Пенза» скорректируют. Об этих и других изменениях в межрегиональных перевозках сообщил и. о. начальника Куйбышевского филиала АО «ФПК» Дмитрий Битюков.

«В связи с произошедшими изменениями маршрута движения фирменного поезда «Сура» сообщением «Пенза — Москва» произошло ускорение движения поезда на 44 минуты, в ближайшей перспективе планируется замена типа подвижного состава на инновационный двухэтажный, что позволит повысить качество предоставляемых услуг», — отметил он на встрече в региональном минпроме.

Напомним, поезд изменил маршрут следования 9 декабря 2018 года по решению Федеральной пассажирской компании (ФПК). Теперь он большей частью идет не по территории Пензенской области, а практически сразу движется в сторону Рузаевки, дальше — по Мордовии. Соответственно, ряд жителей Пензенского региона не может пользоваться услугами фирменного поезда. Представители пензенской власти не раз поднимали этот вопрос на федеральном уровне, в Минтранс РФ направлен запрос с предложениями по изменению ситуации.

Помимо этого, Дмитрий Битюков сообщил о том, что по предложению пензенского минпрома планируется внести изменения в расписание поезда № 94 «Москва — Пенза»: ожидается, что он будет отправляться в более позднее время.

Кроме того, разрабатывается вопрос об открытии новых межрегиональных маршрутов: о запуске второй пары поездов сообщением «Пенза — Самара», а также открытии железнодорожного сообщения «Пенза — Саранск — Нижний Новгород» по системе «дневной экспресс». Работа ведется в рамках договоренности губернатора Ивана Белозерцева с генеральным директором ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым.