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Жители Каменки в ужасе от жестокой расправы над собаками

7 марта в 15:05 562 просмотра

В городе Каменка Пензенской области неизвестные устроили жестокую расправу над дворовыми псами. О случившемся в Сети рассказали местные жители.

Пользователи опубликовали в группе соцсети «ВКонтакте» видеозапись, которую не желательно смотреть впечатлительным людям.

Очевидцы рассказали, что собак кто-то отравил. По словам автора видео, псы долгое время мучились, метались в агонии по двору и только потом скончались.

Судя по записи, местные жители знали собак, потому что называли их по кличкам.

«Вот так в Каменке решается вопрос с уличными собаками, не смотря на закон… Все это происходит на глазах у детей!» — написал автор.

Напомним, в России ужесточили наказание за жестокое обращение с животными. За это можно получить штраф — до 300 тысяч рублей, либо сесть в колонию на срок до пяти лет.

Информационное агентство «Пенза-Пресс» просит правоохранительные органы обратить внимание на этот инцидент.

Внимание, видео — 18+.

Фотография: скриншот - https://vk.com/ghest_penza

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