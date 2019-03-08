Пензенские «пельменеделы» жестоко подшутили над Ником Вуйчичем

«Это уже переходит границу. Ника Вуйчича использовать в таких картинках — что-то жестко для нашего производителя», — написал пользователь группы «Черный список. Пенза» социальной сети «ВКонтакте».

У австралийского мецената, оратора, писателя и певца Ника Вуйчича — редкое врожденное заболевание, при котором отсутствуют руки и ноги. Поэтому фраза на картинке «Пальчики оближешь» звучит как прямая насмешка. Пензенцы возмутились столь дерзким рекламным ходом и написали множество негативных комментариев.

Раннее мы писали о том, что та же фирма выложила портрет певца Егора Крида из пельменей. Подобная реклама оказалась более креативной и вызвала, в основном, положительные отклики.