В Госдуме приняли законопроект по отсрочке от армии

Депутаты Госдумы во втором чтении одобрили поправки к законопроекту, предусматривающему отсрочку от армии для учащихся средних профессиональных учреждений и студентов магистратуры.

«Гражданам, достигшим призывного возраста в период обучения в школе, предоставляется право на отсрочку от призыва на военную службу в связи с обучением не только по программам высшего профессионального образования, но и по программам среднего профессионального образования», — отмечается в документе, размещенном на сайте нижней палаты парламента.

Получить еще одну отсрочку от призыва на военную службу смогут получить и студенты, которые продолжат обучаться в магистратуре. Помимо этого, предлагается ввести отсрочку для обучающихся на подготовительном отделении.

Таким образом, призывники смогут воспользоваться отсрочками от призыва на военную службу до четырех раз: в школе, при обучении на подготовительном отделении, в вузе и при продолжении обучения в магистратуре, сообщает Russia Today.