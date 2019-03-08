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Бизнесменам доступен обновленный «Личный кабинет» от «ТНС энерго Пенза»

7 марта в 16:20 354 просмотра
 «ТНС энерго Пенза» в разделе «Бизнес-клиентам» появился доступ к обновленному «Личному кабинету».

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На официальном сайте гарантирующего поставщика электроэнергии ООО «ТНС энерго Пенза» в разделе «Бизнес-клиентам» появился доступ к обновленному «Личному кабинету».

Помимо нового простого и интуитивно понятного интерфейса у сервиса появился ряд полезных нововведений. Пожалуй, самой ожидаемой среди потребителей функцией стала возможность объединения в одном «Личном кабинете» всех договоров, заключенных между организацией и энергосбытовой компанией.

Отмечается, что «Личный кабинет» бизнес-клиента доступен и для юридических лиц всех правовых форм, и для индивидуальных предпринимателей. Сервис позволяет сделать взаимодействие с ООО «ТНС энерго Пенза» еще более простым и оперативным.

Кроме того, зарегистрировавшись в «Личном кабинете», каждый клиент получает возможность пользоваться всеми услугами компании без необходимости посещения центров обслуживания:

— просматривать информацию об организации и заключенных договорах;

— передавать показания по точкам учета и данные планируемого электропотребления;

— просматривать и скачивать документацию к договору энергоснабжения;

— распечатывать несколько вариантов отчетов;

— видеть историю начислений и платежей по договорам;

— отслеживать текущее состояние баланса по договорам.

За время работы сервиса возможностью подключения «Личного кабинета» воспользовались более 700 организаций Пензы. Пройти быструю регистрацию и получить данные для входа в Личный кабинет можно через обращение в Центр обслуживания либо направив в энергосбытовую компанию соответствующее заявление через Виртуальную приемную.

«Полноценное дистанционное взаимодействие в настоящий момент крайне востребовано, особенно в бизнес-среде. И мы рады предложить потребителям данный формат обслуживания с помощью «Личного кабинета», благодаря которому организация или индивидуальный предприниматель могут существенно оптимизировать свое рабочее время и упростить процесс ведения отчетности. Наши перспективные планы также включают внедрение возможности внесения юридическими лицами платы за электроэнергию непосредственно в «Личном кабинете», — отметил заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» — управляющий директор ООО «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой ООО "ТНС энерго Пенза"

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