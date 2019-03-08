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В детсадах Пензенской области появится более 1200 новых мест

7 марта в 15:31 476 просмотров
, направленном на создание условий для дошкольного образования детей до трех лет.

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Пензенская область принимает активное участие в национальном проекте, направленном на создание условий для дошкольного образования детей до трех лет.

На создание дополнительных мест в детсадах на 2019−2021 годы из федерального бюджета для региона выделили 867 млн рублей. Из них в 2019 году — 274 млн рублей, а также 156 млн рублей — в рамках госпрограмм Пензенской области.

В этом году планируется создать 1207 новых мест, из них для детей до трех лет — 705, сообщили в пресс-центре облправительства.

В настоящее время активно ведется строительство детских садов в селе Засечное, в Неверкино и дополнительного корпуса к детсаду № 101 в Пензе. Кроме того, будут возведены пристрои к действующим дошкольным учреждениям.


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