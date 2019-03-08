Губернатор наградил пензячек медалями «Материнская доблесть»

На мероприятие пригласили более 1500 жительниц Пензенской области, которые внесли весомый вклад в развитие экономики, здравоохранения, образования, культуры и социальной сферы региона.

«Решением президента к существующим мерам поддержки добавлены новые. Это 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита семьям, в которых родился третий и последующий ребенок; бессрочная льгота на ипотеку для семей с двумя и более детьми; снижение налогового бремени для многодетных семей и ряд других», — подчеркнул губернатор Иван Белозерцев.

Он рассказал, что на реализацию в Пензенской области масштабных нацпроектов «Демография», «Здравоохранение» и «Образование», в которые входят меры по поддержке семьи, материнства и детства, за три ближайших года будет направлено более 18 миллиардов рублей, сообщает пресс-центр облправительства.