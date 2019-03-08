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Россияне при покупке лекарств будут получать налоговый вычет

7 марта в 16:05 1972 просмотра
(ЖНВЛП).

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Россиянам будут предоставлять налоговый вычет при покупке медикаментов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

В России для людей, которым необходимы лекарства, изменят механизм господдержки. Сейчас, не имея права на льготы, можно оформить налоговый вычет при покупке лекарств, которые входят в перечень так называемого социального налогового вычета. Он включает чуть более 400 препаратов. Но этот список не обновлялся с 2007 года.

В то же время, отмечает «Российская газета», правительство регулярно дополняет перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. В него включено более 700 позиций.

«Теперь при получении социального налогового вычета будут учитываться расходы на те лекарства, которые входят в перечень ЖНВЛП», — сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства об изменениях в Налоговый кодекс.


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