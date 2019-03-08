Пензенца наказали за изготовление стикеров с рекламой наркотиков

В Пензе Ленинский районный суд вынес решение по делу о незаконной рекламе наркотических средств.

Установлено, что пензенец изготавливал у себя в квартире наклейки, на которых были указаны адреса интернет-магазинов по продаже наркотиков и сокращенные названия запрещенных веществ. Также через мессенджер он делал спам-рассылку для продвижения сайтов.

«Заказы на изготовление данных наклеек мужчина получал из разных городов России. Готовые стикеры пронаркотического характера он отправлял их заказчикам», — сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Житель Пензы полностью признал свою вину. Ему назначили штраф в 4000 рублей. Постановление суда вступило в законную силу.