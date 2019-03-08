В Вазерках в полыхающем доме погиб пенсионер. ФОТО

По данным пресс-службы регионального СУ СКР, ночью 7 марта на улице Любятчики в селе Вазерки загорелся деревянный дом. Соседи сообщили о случившемся сотрудникам МЧС. После того, как пожар полностью потушили, в комнате обнаружили тело 70-летнего хозяина жилища. Оказалось, что мужчина проживал один.

«По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за курения в постели», — добавили в пресс-службе.

В настоящее время следователи устанавливают точные причины трагедии, назначена судебно-медицинская экспертиза.