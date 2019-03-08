В Пензе построят новый лыжный стадион — Белозерцев
Волонтеры перевезли одинокую пензячку из «собачьей» хибары в теплую квартиру
Живущие в Пензе американки разрушили стереотипы
Рецензия на фильм «Зеленая книга»
Вам будет интересно
Наши новости
В квартире на улице Ударной нашли мертвого пенсионера
В квартире в Арбеково нашли труп
Из-за пожара в многоэтажке на ул. Вадинской эвакуировали 8 человек
В Пензенской области ищут пропавшую 25-летнюю зареченку
«Скорая» не доехала к сердобчанину. СКР выяснит, виноваты ли коммунальщики
В Пензенской области разыскивают без вести пропавшего Андрея Савельева
Спасатели пришли на помощь престарелой пензячке с малышами
Спасатели эвакуировали пензенца с дачи на снеговых носилках
Московский лихач ответит за смертельный выезд на встречку под Пензой
В Константиновке сгорел деревянный дом

В Вазерках в полыхающем доме погиб пенсионер. ФОТО

7 марта в 16:21 472 просмотра
, который унес жизнь мужчины. Следователи проводят проверку.

" data-title="В Вазерках в полыхающем доме погиб пенсионер. ФОТО — Пенза-пресс, рунет за день">

В Бессоновском районе Пензенской области ночью 7 марта произошел пожар, который унес жизнь мужчины. Следователи проводят проверку.

По данным пресс-службы регионального СУ СКР, ночью 7 марта на улице Любятчики в селе Вазерки загорелся деревянный дом. Соседи сообщили о случившемся сотрудникам МЧС. После того, как пожар полностью потушили, в комнате обнаружили тело 70-летнего хозяина жилища. Оказалось, что мужчина проживал один.

«По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за курения в постели», — добавили в пресс-службе.

В настоящее время следователи устанавливают точные причины трагедии, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Фотография: http://penza.sledcom.ru/news/item/1310032/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...