Городу Спутнику исполнилось 12 лет (видео)

В 2007 году на месте микрорайона была ничем не примечательная окраина Пензы: поле, овраги. Выделялся только разве что красивый вид на лес за рекой. Красиво должно быть на обоих берегах — решил глава компании «Термодом» и принялся за любимую работу — строить.



За 12 лет возведены десятки домов и социальных объектов, вся необходимая инфраструктура. «Термодом» стал холдингом, а Спутник — городом.



То самое поле на окраине Пензы либо уже застроено, либо подготовлено к стройке. Вслед за красивыми жилыми кварталами здесь появится новая школа по проекту Сколково, детская поликлиника.



Современные детские сады редко где строят столько, сколько в Спутнике. В этом году откроются три, а всего — шесть садиков за пять лет.



В будущем Спутник — это еще и жилой комплекс «Радужные дворы», и жилой комплекс «Созвездие», пешеходный бульвар и крупнейший торговый центр с кинотеатром и аквапарком, новые школы и новые детские сады, новые дороги, новые места отдыха, новые проекты.



Современный город в чистом поле. Когда-то в это не верили. Но он уже есть, а к середине следующего десятилетия будет таким, что не верить придется уже собственным глазам. Город, в котором хочется жить, строят от планов к мечте.